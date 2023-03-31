Sümerler dönemine ait tarihi reçeteyi jandarma ele geçirdi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafında yapılan operasyonda, Sümer dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması tıp reçetesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Gömeç'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada; Sümerler dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması tıp reçetesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışma ile ilgili adli süreç başlatıldı.