Suriyelilerden Kızılay'a kan bağışı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'de Kızılay iftar sonrasında başlayan kan bağışı çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürürken, Suriyeli vatandaşlar da Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi Ramazan ayındaki kan bağışında yaşanan düşüşü önlemek amacıyla iftar sonrası başlattıkları fazla mesailerini gece yarısına kadar devam ettiriyor. Ramazan nedeniyle iftar ve teravih namazı sonrası kan vermek isteyen vatandaşlara yönelik yapılan fazla mesai ile Kızılay kan açığını bu şekilde kapatmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan Kızılay Kan Merkezi 21.30 ile 00.30 arasında kan alımlarını sürdürerek hizmet veriyor. Balıkesir Kızılay Kan Merkezine bağış yapanlar arasında göze çarpan Suriyeli Omar Tifour Türkiye'deki hastalara şifa olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu söyledi. Kızılay kan alma biriminde görevli Dr. Hakan Aynaoğlu da, Ramazan ayında kan bağışında azalma olduğu ifade ederek, “Ramazan'da kan bağışı azalsa da hastanelerde kan ihtiyacı aynı seviyede devam etmekte. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu sebeple Büyükşehir Belediye binası arkasındaki kan alma birimizi 00.30'a kadar açık bulunduruyoruz. Bağışçıların yanlarında kimlikleriyle gelmeleri önemli. Herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğini hatırlatarak duyarlı vatandaşları bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi.