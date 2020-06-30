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Süs bitkisi gibi balkonunda kenevir yetiştirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi evinin balkonunda saksılar içinde süs bitkisi yetiştirir gibi hint keneviri yetiştirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinin balkonunda saksılar içinde süs bitkisi yetiştirir gibi hint keneviri yetiştirdi.


Edremit NSM Grup Amirliği görevlilerince bir adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı istihbaratı değerlendirdi. H.K'nin evinde yapılan aramada, balkonda 21 kök saksıya ekilmiş vaziyette hint keneviri, 389,41 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 19 adet dolu kartuş ele geçirildi. Arama faaliyetlerine narkotik köpeği Eko da destek verdi. H.K. göz altına alındı. H.K.'nın polis soruşturması sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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