“Süslü Kadınlar Erdek Bisiklet Turu” yapıldı

Türkiye'de her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü”nde düzenlenen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”, Erdek'te de pandemi koşullarında yapıldı.

Ayfer Yazıcı'nın başkanlığında bir grup kadın, süsledikleri bisikletleriyle Cumhuriyet alanında toplandıktan sonra “Çuğra” ve “Kurbağalıdere” bölgelerinde tur attılar. Yazıcı, her yıl Eylül ayının son pazar günü, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü”nde gerçekleşen turun Erdek ayağını dört yıldan beri organize ettiğini vurgulayarak, turun 2013 yılından bu yana Bandırmalı olup, İzmir'de öğretmenlik görevini yürüten Sema Gür'ün önderliğinde, “Yollar egzoz gazı değil, parfüm koksun” sloganıyla düzenlendiğini belirtti. Erdek'te, 150 üyelerinin bulunup, bu yılki turun, pandemi koşullarında bireysel şekilde, çok küçük gruplar durumunda düzenlendiğine işaret eden Yazıcı, şunları söyledi: “Bu yıl, pandemi koşullarındaki turumuz, dünyanın 150 kentinde, bireysel anlamda, küçük gruplarla veya tek başına gerçekleşiyor. Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi ortamında, bisikletin ulaşımdaki önemi çok belirgin biçimde ortaya çıktı. Dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamında bisiklet yolları var. Erdek gibi bir turizm yöresinde de yetkililerden bisiklet yolları istiyoruz” dedi.