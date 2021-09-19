Süslü Kadınlar trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi.

Süslü Kadınlar, Bandırma'da balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı. Bisikletli şehir turu renkli görüntüler oluştururken, etkinlik hakkında bilgi veren Bandırma Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Aysen Uçar, etkinliğin yurt genelinde 150 il ve ilçe de aynı anda gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yıl 9 ncu kez yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimleri ile bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlamıştır. 9 yıl içinde büyüyen bu etkinlik Türkiye'de diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Biz bisiklete binen kadınlar neye dikkat çekmek istiyoruz? Neden buraya toplandık? Bisiklet Kent Yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yollar olursa gideceğimiz yere en yakın zamanda varabiliriz. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir, yollarda bisikletlere saygı istiyoruz. Birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik kendilerini rahmet ve saygıyla alıyoruz. Bandırma Belediye Başkanımız Tolga Tosun'dan Bandırma'ya bisiklet Yolları istiyoruz" diye konuştu.

Bandırma Cumhuriyet Caddesinde başlayıp Cumhuriyet Meydanında sona eren bisiklet turunda yaklaşık 50 kadın pedal çevirdi.