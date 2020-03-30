Susurluk Belediyesinden vergi ödemesi açıklaması

Belediyenin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

Susurluk Belediyesinin web sayfasından yapılan açıklamada 2020 yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksitlerinin mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Susurluk belediyesi web sayfasına girerek “Online Tahsilat” bölümünden borç sorgulama yapıp internet üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabileceği ifade edildi.

Ayrıca Korona virüs tedbirleri kapsamında Zabıta Müdürlüğünce verilen İşyeri Açma Ruhsatı ve diğer işlemleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm işlemlerinin (numarataj, yapı kullanma, imar durumu) durdurulduğu belirtildi.

Çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildiğinin bildirildiği açıklamada Destek Hizmetler Müdürlüğüne fatura teslimatı yapacakların 08.30-10.00 ve 14.00-15.00 saatleri arasında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü rayiç değer işlemlerinin 08.30-11.00 saatleri arasında, Yazı İşleri Müdürlüğü nikah işlemlerinin 08.30-10.00 saatleri arasında yapılacağı, kuruma verilen dilekçelerin 08.30-11.00 saatleri arasında alınacağı söylendi. Diğer saatlerde önemli acil bir durum olmadıkça tüm işlemlerin durdurulduğu açıklandı.