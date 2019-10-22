Susurluk çayı temizlendi

Susurluk Çayı yatak temizleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan ıslah çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü ile göreve geldiğimiz nisan ayından bu yana muhtelif aralıklarla yaptığımız resmi yazışmalar ile Hatap Deresi, Simav Çayı, Karşıyaka Köprüsü alt ve üst kısımları, Han deresi ile Dereköy Mahallesi Bıçkı deresi yataklarının temizlenmesi istenmişti. Bu talebimiz doğrultusunda Susurluk çayında 2 bin metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki alan temiz bir duruma gelmiştir” dedi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşkın kontrolü çalışmaları kapsamında yürütülen Susurluk Simav çayı yatak temizliğinin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.