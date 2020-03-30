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Susurluk' da belediye dezenfekte çalışmalarını artırdı

Susurluk Belediyesi, koronavirüse karşı vatandaşlarının sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Susurluk genelinde faaliyet gösteren işyerleri, tren istasyonu, toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler, dolmuş durakları, okullar, camiler, eczaneler, kamu kurumları, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu alanları dezenfeksiyon işlemleri, özel kıyafet ve ekipmanlı belediye ekiplerince aralıksız dezenfekte ediliyor. Diğer yandan kırsal mahallelerde de ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına bütün hızıyla devam ediliyor. Babaköy, Günaydın, Söğütçayır, Muradiye, Yağcıköy, Karapürçek, Dereköy, Bozen, Ümiteli, Balıklıdere, İclaliye, Göbel, Karşıyaka, Yaylaçayır, Karaköy, Gürece, Ekinlik, Kayıkçı, Kocapınar, Kiraz, Eminpınar, Reşadiye, Asmalıdere, Alibey, Kulat, Paşaköy, Kocapınar, Gökçeağaç, Aziziye, Sülücek, Ilıcaboğazı, Sultançayır, Beyköy, Sultançayır, Ömerköy, Odalıdam, Peynirkuyu, Gökçedere, Kayalıdere mahallelerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Belediyeden yaptığı anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısında bulunan Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Toplum sağlığını düşünerek genel kullanım alanı olan cadde ve sokaklarda ve kırsal mahallelerimizde dezenfekte çalışmalarımızı gece-gündüz fasılasız sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınına karşı alınması gerekli tedbirlerle alakalı afişler hazırlattık ve bu afişleri ilan panolarımıza astık. Sosyal medyadan da paylaşımlar yapıyoruz. Halkımızı sağduyulu davranmaya ve mecbur olmadıkça evden çıkmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

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