Susurluk Dereköy Barajı'nın yapımına devam ediliyor

Balıkesir Susurluk Dereköy Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları devam eden Balıkesir Susurluk Dereköy Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

"Ekonomiye büyük katkı sağlayacak"

Baraj ulaşım yoluna ait imalatların ve gövde sıyırma kazılarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Gövde dolgusunun yüzde 70 oranında, dolusavak yapısı da yüzde 60 oranında tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Temelden yüksekliği 36,50 metre ve su depolama kapasitesi 1,44 milyon metreküp olan Balıkesir Susurluk Dereköy Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 325 bin 760 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.