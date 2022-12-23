İhlas Haber Ajansı

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Susurluk güne depremle uyandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saat 07.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 olarak ölçüldü.



Susurluk ilçesi sabah depremle uyandı. Merkez üssü Günaydın mahallesi olan deprem 3,3 büyüklüğünde oldu. İlçe merkezi ve yakın ilçelerde de hissedilen deprem sonrası kısa süreli panik oluşurken herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.

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