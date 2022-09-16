Susurluk Handere ve Hatap derelerinde kötü kokuya son

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk İlçesi'ndeki Handere ve Hatap derelerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda temizlik çalışması yaptı. Ot, ağaç ve alüvyon kalıntılarından arındırılan derelerde kötü koku da son buldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Susurluk İlçesi'ndeki Handere ve Hatap Deresi'nde ıslah çalışmalarını tamamlayarak kötü koku ve görüntü kirliliğine son verdi. Derenin temizlenmesinden memnuniyet duyan Susurluklu vatandaşlar, “Kamyon kamyon pislik çıkardılar. Temizlik çalışmasından çok memnun olduk.Kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Bu temizlik çalışmaları sayesinde yarın bir gün yağışlar sonucunda oluşabilecek sel, taşkın riskinin de önüne geçileceğine inanıyoruz. Özellikle kışın ağaçlar hava şartlarına dayanamayıp yıkılarak dere yatağını dolduruyordu. Şimdi derede yapılan ıslah ve temizleme çalışmaları sayesinde artık taşkın riski ortadan kalktı” açıklamasında bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Derelerde sel riski engellendik

Handere ve Hatap Deresi'nde ıslah çalışmalarını koordine eden Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Gülnaz Çelikyurt Uzuner, dere yatağında bulunan ot, ağaç ve alüvyon kalıntılarının dere yatağında taşkına sebebiyet vermemesi amacıyla başlattıkları temizlik çalışmasının tamamlandığını söyledi. Çalışmalar sayesinde mevsimsel yağışlarda sel riskinin engellendiğini belirten Müdür Uzuner, “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bu bölgede yaklaşık 30 gün süren bir çalışma yürüttü. Çalışmanın sonunda Handere ve Hatap Deresi'nde toplam 3,5 kilometrelik bir alan temizlendi. 2019 yılından buyana düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu ve ıslah çalışmaları, ekolojik restorasyon ve dere temizliği çalışmalarımızda sürdürüyoruz” dedi.