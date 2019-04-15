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Susurluk kitap fuarı açıldı

Susurluk ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı.


Kitap fuarı kapılarını 3. kez kitapseverlere açtı. 7 gün sürecek kitap fuarının açılış kurdelesini Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kaymakam Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney ve protokol tarafından kesilerek, açıldı. Yüzlerce yayınevinin katıldığı fuara ünlü yazarlar Mevlana İdris, Sinan Yağmur, Ahmet Şimşirligil, Oğuz Saygılı, Ahmet Turgut, Murat Tavlı, Şermin Yaşar, Murat Tavlı gibi 30 yakın yazar ve şair kitaplarını vatandaşlara imzalayacaklar. İmza günlerinin haricinde Oğuz Saygılı, Ahmet Turgut, Murat Tavlı, Sinan Yağmur, Ahmet Şimşirligil ve Şermin Yaşar konferans verecekler.


Kitap fuarına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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