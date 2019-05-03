Susurluk MYO'da mezuniyet heyecanı

Susurluk MYO' dan 100 öğrenci mezun oldu.

Susurluk MYO'dan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 100 öğrenci mezun oldu. MYO'da yapılan mezuniyet töreninde Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'de öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu. Mezuniyet törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Narlı, Susurluk MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Ceylan ve Belediye Başkanı Nurettin Güney konuşma yaparak, öğrencilere hayatlarında başarılar dilediler.

Program protokol üyelerinin kutlama konuşmaları, Halk Oyunları gösterileri ve kep atma töreni ile son buldu. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney mezun olan öğrenciler ve ailelerine ilçenin meşhur tost ve ayranını ikram ederek, eğitime devam edecek ve iş hayatına atılacak olanlara başarı diledi.