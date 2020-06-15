Susurluk Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi yerinde denetlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Susurluk'ta yapılacak Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi için İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yerinde incelemelerde bulundu.

Yeni yapılacak stat da birçok amatör spor müsabakalarının oynanabileceğini, kulüplerin müsabakalar dışında antrenmanlarını yapabileceğini belirten Müdür Arıcıoğlu, futbol sahasının Susurluk halkının ve kulüplerin ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, gençlerimizin spor yapabileceği mekanları artırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca vatandaşlarımızın yürüyüşlerini yapabileceği yürüyüş parkurlarının da olacağını söyleyen Müdür Arıcıoğlu, “Futbol sahasında yapılacak tribün, soyunma odaları ve gençlik merkezi projesi tamamlanmak üzere. Yakında ihalesinin yapılması için gerekli çalışmaları da başlattık. Bakanlığımızın imkanları ölçüsünde Balıkesir il merkezi ile tüm ilçelerimize yatırımlarımız devam ediyor. Gençlerimiz için birçok tesis kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Aynı alan içerisinde yapılacak Gençlik Merkezi gibi devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin zamanlarını iyi değerlendirerek, daha modern ve daha iyi şartlarda kültür, sanat ve sportif aktivitelerini yapma imkanı bulacak olmaları bizleri mutlu ediyor. Yatırımın gelmesinde katkısı olan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.