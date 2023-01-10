Susurluk Ümiteli barajında çalışmalar devam ediyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Ümiteli göletinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Balıkesir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Balıkesir Susurluk Ümiteli Gölet'inde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘Çalışmaları devam eden Balıkesir Susurluk Ümiteli Gölet'inin tamamlanması sonucunda barajda depolanacak su ile 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulamasının sağlanacağını' söyledi.

“Gölet'in beton ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını” ifade eden Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Temelden yüksekliği 21,50 metre ve su depolama kapasitesi 965 bin m olan Balıkesir Susurluk Ümiteli Gölet'inin tamamlanması sonucunda 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 600 bin TL. katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.