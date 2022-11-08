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Susurluk ve Bandırma'da tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.


Susurluk ve Bandırma ilçelerinde yapılan aramalarda; Roma dönemine ait 30 sikke, 20 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde obje, 590 gram skunk, 60 adet uyuşturucu paketleme poşeti, 3 adet ölçek ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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