Susurluklu Kıbrıs Gazilerine madalya

Kıbrıs Barış Harekatında gazi olup, halen yaşamlarını Susurluk'ta sürdüren gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyalar teslim edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Susurluk'ta düzenlenen törende 21 gaziye plaket ve madalyaları verildi. Kıbrıs Barış Harekatının 45. yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve ilimiz Susurluk ilçesinde ikamet eden Gaziler için Milli Mücadele Madalyası takdim töreni gerçekleşti. Gerçekleştirilen törene Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, İl Müdürü Ahmet Çakar, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Özdemir, Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri ile gazi yakınlarımız katıldı.