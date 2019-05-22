Susurluklu öğrencilerden yıl sonu sergisi

Nimet Sadık Özyiğit Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları eserler okulun Kapalı Spor Salonunda sergilendi.

Öğrenciler, sergide Seramik kil heykeller, akrilik yağlı boya büyük boy tual çalışmaları, röprodüksiyon (tanınmış ressamların eserlerinin kopya çalışması), zentangle (karakalem) çizimi çalışmaları, vitray, alüminyum folyo, geri dönüşüm çevre dostu çanta tasarımı, mimari tasarım maketleri ve engelsiz yaşam tasarımları yer aldı.

Geniş kapsamlı bu karma sergi öğretmenler Dilayla Özışık, Yüksel Özgün, ve Yıldırım Padem'in tarafından öğrencilerin katkıları ile açıldı. Sergi açılışına Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane, veliler ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.