Susurluk'ta 1 ton kaçak alkol yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis kaçak içki imalathanesine baskın yaptı. Operasyonda 1 ton kaçak alkole el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, polis Susurluk ilçesinin Sultaniye Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde kaçak rakı üretilen işyerine ihbar üzerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatla İ.U'ya ait işyerinde yapılan aramada 1 ton mayalanmaya bırakılmış alkol, 2 tane radyatörlü soğutma sistemi, 104 adet 10 litrelik şişe, 8 kilo şeker, 6 metre bakır tel ile alkol yapımında kullanılan düdüklü tencere ele geçirildi. Yakalanan içki malzemelerine el konularak, muhafaza altına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.