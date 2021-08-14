Susurluk'ta 6 araçlı zincirleme kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Şeker Fabrikası Kavşağı'nda 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 06 BTG 930, 16 ACY 517, 09 EF 325, 34 DR 4708, 34 PC 9547 ve 55 AET 798 plakalı 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk itfaiye grubu müdahale etti. Bazı araçların ağır hasar gördüğü kazada 4 kişi hafif yaralı ve araç içerisinde sıkışan bir kadın vatandaş itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.