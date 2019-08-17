Susurluk'ta başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken birçok iş yerini su bastı.

Susurluk'ta yağan sağanak, ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde etkili olurken hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji tarafından sağanak yağış, sel ve su baskını uyarısı yapılmasına rağmen, bir anda başlayan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki araçlar yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.