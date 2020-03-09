Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı

Okçugöl, Muradiye ve Sultançayır mahallelerinde bulunan çeşmelerinin arıtma sistemi, elektrik tesisatlarının bakımı yapılıp, eskiyen malzemeler yenilendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Belediye ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Diğer arıtma çeşmelerinin bakımlarını da kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.