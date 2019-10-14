Susurluk'ta çevre bilinci için harekete geçtiler

Balıkesir'e bağlı Susurluk'ta farkındalık oluşturmak amacıyla Çaylak Mesire Alanı'nda çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'in de katıldığı etkinlikte vatandaşlar ve öğrenciler Çaylak Mesire Alanı'nda torbalara dolusu çöp topladı.

Susurluk Kent Konseyi'nin de destek verdiği Susurluk Belediyesi tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde Çaylak Mesire Alanı'nda farklı noktalarda çalışma yapan gönüllü öğrenciler, piknikçiler tarafından doğaya bırakılan pet şişe, cam şişe, pet bardak ve diğer atıkları topladı. Geri dönüşüme gidecek olan atıkları tek tek ayıran gönüllüler, hem çevre temizliği hem de atıkların geri dönüşümünü sağladı.

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, "Çevremizin temiz kalması için çalışıyoruz. Buraya kadar gelip bizlere destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Susurluk ve temiz bir çevre için el ele verip doğayı temizlemeye devam edeceğiz" dedi.