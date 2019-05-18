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Susurluk'ta halı saha maçı ve uçurtma şenliği

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çocuklar halı sahada futbol turnuvası düzenleyerek, aileleri ile birlikte uçurtma şenliğine katıldılar.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çocuklar halı sahada futbol turnuvası düzenleyerek, aileleri ile birlikte uçurtma şenliğine katıldılar.


Susurluk'ta İlkokullar arası, 19 Mayıs Halı Saha Futbol turnuvası Belediye Halı sahasında yapılan şampiyonluk maçları ile son buldu. 3. Sınıflarda şampiyon Şerafettin Tunalı İlkokulu, 2. Fatih İlkokulu, 3. Atatürk İlkokulu, 4. Göbel Şehit Nusret İlkokulu olurken, 4. Sınıflarda şampiyon Göbel Şehit Nusret İlkokulu, 2. Atatürk İlkokulu, 3. Fatih İlkokulu, 4. Şerafettin Tunalı İlkokulu oldu.


Karşılaşmaları tribünlerden izleyen Kaymakam Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane, Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç, Bölge trafik Amiri İsmail Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya ve Mal Müdürü Metin Çetin dereceye giren okullara madalya ve kupalarını takdim ettiler. Halı saha futbol turnuvası sonrası Belediye Başkanı Nurettin Güney ve protokol üyeleri Park alanında yapılan uçurtma şenliğine katıldılar.

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