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Susurluk'ta jandarma 50 litre etil alkol ele geçirdi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve baskın yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve baskın yaptı. Operasyonda 15 litre sahte içki ve 50 litre etil alkol ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Susurluk İlçesinde, sahte ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.A.E. ve S.D. isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada; 15 litre kaçak içki, 50 litre etil alkol ve 1 adet etil alkol süzmede kullanılan aparat ele geçirdi. Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alarak şüpheliler hakkında adli tahkikata başladı.

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