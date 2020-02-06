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Susurluk'ta kaçak içki operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Susurluk’ta kaçak içki imal eden şahsın evine operasyon düzenledi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Susurluk'ta kaçak içki imal eden şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak içki yapımında kullanılan damıtma makinesi ve litrelerce kaçak rakı ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde A.U. isimli şahsa ait imalathane olarak kullandığı tespit edilen evde yapılan aramada; 138 litre sahte kaçak rakı, 1 adet damıtma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 adet anason yağı aroması ve 1 kesici alet pala ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldı.

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