Susurluk'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak alkol/içki üretimi yapan ve satışa sunan şahısların olduğu tespiti ile adli mercilerden alınan arama kararına istinaden belirlediği adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda çuval içerisinde 5'er kilogram olmak üzere 6 farklı poşette toplam 30 kilogram tütün, 3 karton koli içerisinde 14 adet 4'er litrelik bidonlarda 55 litre etil alkol, 1,5 litrelik su şişesi içinde içime hazır sahte alkol/içki, çeşitli markalarda her kutu içerisinde 200 adet tek sigara bulunan 101 karton makaron, 3 şeffaf poşet içerisinde 20'şer adet sigara, 1 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak alkol/içki ve çeşitli markalara ait 98 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen şüpheli şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerin polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi.