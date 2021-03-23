İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Susurluk'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazı aletleri ile birlikte suç üstü yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazı aletleri ile birlikte suç üstü yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine kazı yapılacak bölgede yapılan kontrolde, 5 şüpheli şahıs kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 adet jeneratör, 3 adet hilti ve 9 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.