Susurluk'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün satan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 820 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye Susurluk polisi Han Mahallesi Dervişpaşa Caddesinde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığı ihbarı üzerine işyerine baskın düzenledi. N.Ş.'ye ait işyerinde yapılan aramada 72 paket tütün doldurulmuş makaron, 75 paket makaron ve 5 bin 820 adet içime hazır tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi N.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.