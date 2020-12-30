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Susurluk'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve mamullerine el koydu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve mamullerine el koydu. Jandarma ekipleri operasyonda 36 kilo kıyılmış tütün, 123 bin adet boş makoron, 11 bin adet dolu makoron ve sigara sarma makinesi ele geçirdi.


Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Sahte ve Bandrolsüz Tütün ve Tütün Mamulleri satışına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde A.G.'nin işyerinde yapılan aramalarda; 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hassas terazi, 123 bin 740 adet boş makaron, 11 bin 400 adet dolu makaron, 36 kg kıyılmış tütün, 232 adet sahte bandrol ve 500 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

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