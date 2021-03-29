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Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen lokomotifler kaldırıldı

Balıkesir-Bandırma seferi yaparken Susurluk yakınlarında heyelan sonrası yumuşayan zemin yüzünden meydana gelen tren kazasında devrilen 2 lokomotif ve 3 vagon bugün kaza yerinden kaldırıldı.


19 Mart tarihinde Balıkesir-Bandırma seferini yaparken, Susurluk yakınlarında aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan ile yumuşayan demiryolu hattında 73705 sefer sayılı tren dizisi toprak kayması sonucu 24150 asıl ve 24705 ranfor makinaları ile 3 vagon yoldan çıkmıştı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre demiryolu hattı kenarında yan yatan 2 lokomotif, Eskişehir ve Balıkesir depolardan gelen 2 dev vinç ve 35 personelin gece gündüz çalışması sonucu lokomotifler ve vagonlar kaldırılarak yolun sefere açıldığı öğrenildi.

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