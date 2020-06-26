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Susurluk'ta tehlikeli madde taşıyan tanker minibüse çarpıştı: 12 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yolcu minibüsüne tehlikeli madde taşıyan tankerin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu minibüsüne tehlikeli madde taşıyan tankerin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.



Kaza, Bandırma yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 ABA 462 plakalı minibüs yolcu almak üzere bankete yanaştığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan 10 NJ 419 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker sol arka tarafından çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, 112 Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucu araçta bulunan 1'i şoför olmak 11 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kemalpaşa ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi. Trafik kazasında yaralanan 12 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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