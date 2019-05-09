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Susurluk'ta trafik haftası kutlandı

Susurluk Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 4-10 Mayıs Trafik haftası kutlandı.


Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programında minik öğrencilerin trafik kurallarını eğlenceli etkinlikleri ile anlattıkları programda halk oyunları gösterilerini izleyen vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.


Düzenlenen törende ayrıca yılın En iyi Trafik Polisi, Zabıta trafik ve Jandarma Trafik memurlarına ödülleri takdim edildi. Program sonunda Trafik, Jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin ekipmanlarının sergilendiği stant vatandaşlar tarafından gezildi.


Susurluk Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen törene Kaymakam Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane, Trafik Bölge Müdürü İsmail Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör, Öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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