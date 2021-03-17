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Susurluk'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Susurluk'ta Melis B. (29) yönetimindeki 10 DP 185 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Kürse Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Melis B.'nin cansız bedeni, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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