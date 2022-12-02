Susurluk'ta trafik kazası, 1 kişi yaralı 1 kişi ölü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Kürse kırsal mahallesi istikametinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralı, 1 kişi öldü.

Susurluk Kürse kırsal mahallesi yolu üzerinde 34 BNJ 258 plakalı kamyon ile 63 E 3835 plakalı kamyonların kaza yapması sonucu araçta sıkışanlardan N.Ö. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan İ.Ç. ise kazada hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.