Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Susurluk İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 35 KE 7264 plakalı kamyonet ile 27 AFL 351 plakalı tır bir dinleme tesisi yanında sıkışmalı trafik kazası meydana geldi. Susurluk İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri kazaya müdahale ettiler. Sıkışmalı olarak meydana gelen kazada 35 AFL 351 kamyonet sürücüsü E.D. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Tır şoförü M.Y.'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Kaza il ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.