Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde Nato yolu mevkiinde 10 MA 1074 plakalı otomobil sürücüsü T.C. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarparak araç içerisinde sıkıştı. Susurluk İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilen ve sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak yaralı tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.