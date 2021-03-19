Susurluk'ta tren kazası

Kazanın heyelan sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'dan hareket eden 73705 sefer sayılı Eti Maden'e ait izolit taşıyan tren, gece saat 04.45 sıralarında Susurluk bölgesinden geçerken raydan çıktı. 3 vagonun raydan çıktığı kazada bir vagon da devrildi. Bölgede yaşanan heyelan sebebiyle tren yolunun tortu ve kumla dolmasının kazaya sebebiyet verdiği öğrenildi. Gece 04.45'ten beri kapalı olan tren yolunda seferler iptal edildi. Bölgeden trenin kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Tren kazasında bir kişi yaralandı ve maddî hasar meydana geldi.

Bölgede bir ay evvel de benzer bir kazanın yaşandığı ve bir vagonun raydan çıktığı öğrenildi.