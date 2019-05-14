Susurluk'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Şerafettin Tunalı Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı projelerden oluşan 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı törenle açıldı. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Teknoloji ve Tasarım Sergisinin açılışını Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör'ün açılış kurdele keserek açıldı. Susurluk Şerafettin Tunalı Ortaokulu öğrencileri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Teknoloji ve Tasarım bilim fuarında, öğrencilerin çevreye ve doğaya katkı sağlayan, doğal kaynakların korunmasına imkan sağlayan ve insan yaşamını kolaylaştıran çok sayıda proje tasarım prototipini öğrencilerimizin anlatımları ile tanıttılar. Sergiye Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör, daire müdürleri,STK temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.