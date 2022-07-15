İhlas Haber Ajansı

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Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi

Balıkesir-Susurluk yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı.

Yangın sonrası araç hurdaya döndü.


Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken Susurluk girişi yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç kullanılamaz hale geldi. Motordaki yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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