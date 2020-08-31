Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL olmalı"

Bandırma - Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, son dönemde yem, enerji, ilaç gibi girdilere yaklaşık yüzde 30 oranında zam geldiğini ifade ederek, süt fiyatlarının artması gerektiğini ifade etti. İHA'ya konuşan Özgür Bakan, ”Ocak ayında açıklanan süt fiyatları artan girdi maliyetleri karşısında adeta eridi gitti. Yem süt paritesi 1 seviyelerine kadar geriledi. Bu da süt üreticilerini daha sıkıntılı durumlara soktu. Bizler süt üreticileri olarak bu paritenin en az 1,5 seviyelerine çekilmesini bekliyoruz. Gıda komitesinin, süt fiyatlarını üreticinin eline geçecek net fiyatlar olarak açıklamasını bekliyoruz. Ne yazık ki son dönemde yem fiyatlarına, enerji ücretlerine ve ilaç gibi girdilere yaklaşık yüzde 30 oranında zam geldi. Zor ayakta kalmaya çalışan süt üreticileri bu zamlar karşısında zarar etmeye başladılar. Süt üreticileri olarak süt fiyatlarının 2,8 ila 3 lira olmasını bekliyoruz “ diye konuştu.