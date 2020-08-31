İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL olmalı"

Bandırma Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt fiyatlarının Gıda Komisyonu tarafından bir an önce açıklanmasını beklediklerini ifade etti.


Bandırma - Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, son dönemde yem, enerji, ilaç gibi girdilere yaklaşık yüzde 30 oranında zam geldiğini ifade ederek, süt fiyatlarının artması gerektiğini ifade etti. İHA'ya konuşan Özgür Bakan, ”Ocak ayında açıklanan süt fiyatları artan girdi maliyetleri karşısında adeta eridi gitti. Yem süt paritesi 1 seviyelerine kadar geriledi. Bu da süt üreticilerini daha sıkıntılı durumlara soktu. Bizler süt üreticileri olarak bu paritenin en az 1,5 seviyelerine çekilmesini bekliyoruz. Gıda komitesinin, süt fiyatlarını üreticinin eline geçecek net fiyatlar olarak açıklamasını bekliyoruz. Ne yazık ki son dönemde yem fiyatlarına, enerji ücretlerine ve ilaç gibi girdilere yaklaşık yüzde 30 oranında zam geldi. Zor ayakta kalmaya çalışan süt üreticileri bu zamlar karşısında zarar etmeye başladılar. Süt üreticileri olarak süt fiyatlarının 2,8 ila 3 lira olmasını bekliyoruz “ diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.