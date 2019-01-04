Süt üreticisi, süt fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini istiyor

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, en son geçen Ağustos ayında Ulusal Süt Konseyi tarafından üreticinin ürettiği sütün referans ücretinin 1 lira 70 kuruş olduğunu ve devlet desteğinin de 10 kuruştan 15 kuruşa çıkarıldığını ama yem fiyatlarının artması nedeniyle zarara uğradıklarını açıkladı. Karakaş, "USK'nın süt fiyatlarını yükseltmesini bekliyoruz" dedi.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi. “En son geçen Ağustos ayında toplanan Ulusal Süt Konseyi tarafından bir litre sütün referans fiyatı 1 lira 70 kuruş olarak açıklanmış, artı masraflar, soğutma bedeli olmak üzere ancak sonrasında sanayicinin baskısı ve yaşanan sonuçlar üzerine sütün fiyatı 1,70 TL olarak kaldı. Devlet üreticiye 10 kuruş devlet desteği veriyordu. Bu destek üreticiye ödenmiyor. Bu destek ne zaman ödenecek, üreticinin cebine ne zaman girecek. Yem fiyatlarına bu süre içinde çuval başı 3 lira zam yapıldı. Ulusal Süt Konseyinin verdiği 1 lira 70 kuruşun üzerine bakanımız 15 kuruş daha verdi. Fakat bu destek süt üreticisine yansıtılmadı. Ulusal Süt Konseyinin tekrar toplanarak Ağustos ayında verdiği fiyatın ayıbını kapatarak insanların bu kış kıyamette ki insanların acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, cebine anlık olarak girebilecek bir ücret belirlemesini bekliyoruz. Biz süt üreticileri 1 kilo sütün ücreti ile 1 kilo 300 gram yem almayı istiyoruz. Ama geldiğimiz bu noktada mümkün görülmüyor. Biz süt üretimi yapmak istiyoruz ama ürettiğimiz sütten de para kazanmak istiyoruz.”