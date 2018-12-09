Süt ve zeytin fotoğrafla hayat buldu

Fotoğraf sanatçısı Alberto Modiano'nun ‘Süt Emek ve Hayat' ve Haşmet Demirbil ile birlikte hazırladıkları ‘Fidandan Sofraya Zeytin' konulu fotoğraf sergisi Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesinde açıldı.

İki usta fotoğrafçının süt ve zeytin üzerine konu alan eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Serginin açılışı öncesi konuşan Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Özmen, iki sanatçığı çalışmaları ve eserleri nedeniyle kendilerini tebrik ederek kutladı. Özmen, “Bugün dikkat ederseniz bizim Balıkesir yöresi için önemli olan zeytin özelliklede bu ayı seçtik çünkü hasat ayı. Size zeytinin ve sütün öyküsünü getirdik. Bu çalışma özel bir çalışma. Perma Kültür Projesi kapsamında bir çalışma ve Notre- Dame Sion ve Saint –Michel Fransız Lisesi sürdürülebilir tarım bölümü öğrencilerinin de yer aldığı çalışmanın ürünleri” dedi.

Konuşmanın ardından BASAF Başkanı Bahar Özmen, sanatçılar Alberto Modiano ve Haşmet Demirbil'e serginin davetiyelerini hatıra olarak takdim etti. Daha sonra iki sanatçı sergiye gelen misafirlere eserlerini anlattılar. Açılışa CHP Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, CHP Karesi İlçe Yönetim Kurulu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Süt Emek ve Hayat ve Fidandan Sofraya Zeytin konulu fotoğraf sergisinde ayrıca misafirlerin tatması amacıyla değişik yöntemlerle elde edilmiş zeytin yağı ikram edildi. Sergi Balıkesirli sanatseverlerin gezip görebilmesi için 27 Aralık tarihine kadar Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesinde açık kalacak.