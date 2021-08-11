SYAL'da derece ile mezun olan öğrencilere ödül

(SYAL) Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden derece ile mezun olan ilk üç öğrenci ile LGS yerleştirmeleri sonucu okula ilk üç derece ile giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Bu yıl LGS sonuçlarına göre SYAL'a yerleşen ilk üç bu defa erkeklerden oluşurken, dereceleri Halil Kutay Taşaron, Hasan Can Çıtak, Ahmet Kaan Akkaya elde etti. Konuşmasına, yıkılan okulu yeniden inşa eden SYAL'in hamisi Rona Yırcalı' ya teşekkürlerini ifade ederek başlayan Okul Müdürü Ali Duran, Türkiye'de örnek olan yeni binalarına geçtiklerinde daha iyi imkanlara sahip olacaklarını ve daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Okul Müdürü Ali Duran, SYAL - Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin her yıl Balıkesir'in eğitimine çok önemli katkılarda bulunduğunu, bu yıl da eylül ayından itibaren uluslararası AP çift diploma programını başlatarak, öğrencilerine dünya vatandaşı olma yolunda çok önemli bir imkan sunacaklarını ifade etti.

Okul Müdürü Duran, SYAL'e ilk üç sırada yerleşen öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, bu yıl LGS yerleştirmelerinde bir çok öğrencinin Fen Lisesini tercih edebilecek durumda olmalarına rağmen Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ni tercih ettiklerini ve Türkiye genelinde 320 Fen Lisesi arasında LGS yerleştirme puanlarında 212 Fen Lisesi'ni geride bırakarak önemli bir başarı yakaladıklarını ifade etti.

Ali Duran, Okul Aile Birliğinin katkıları ve SYAL - Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin destek ve katkıları ile daha da güçlendiklerini ve birlikte daha güzel başarılar yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Aileler tebrik edilerek öğrencilere ödülleri verildi.