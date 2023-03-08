Tabiat parkındaki dere temizlendi

Balıkesir'in piknik alanı olarak bilinen Değirmenboğazı Tabiat Parkı'nda kış boyu doğal yollarla biriken çamur, balçık gibi faktörlerin adeta çamur deryasına çevirdiği alanda titiz bir çalışma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dereyi tekrar pırıl pırıl zamanına geri döndürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri, Tabiat Park Değirmen Boğazı'nda kötü kokuya da neden olan balçığı, canlılığın ve verimliliğin artırılması için temizliyor. Tabiat Parkı Değirmen Boğazı'nda doğal yapıyı bozmadan çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Devlet Su İşleri iş birliği ile her yıl olduğu gibi Değirmen Boğazı'nın içinden geçen derede ıslah çalışmalarını yürütüyor. Kış mevsiminde yağışlar nedeniyle derenin dibinde oluşan balçık, iş makineleri ile bu yıl da temizleniyor. Bu temizlik sayesinde sudaki oksijen oranı artarken, balçık kaynaklı oluşan kötü koku da ortadan kalkıyor.

Bugün sabah itibarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Çekim Değirmen Boğazı'nda incelemelerde bulundu. Müdür Hezer, "Değirmen Boğazı'nda yapılan bu işlem Devlet Su İşleri tarafından her yıl yapılıyor. Kış boyunca yağan yağmurlarla biriken çamurlar, sedimenler derenin dibinde birikiyor. Yaprak gibi birtakım maddeler de bunun içerisinde çürüdüğünde siyah balçık meydana geliyor. Bu balçığın temizlenmesi gerekli, yoksa yoğun bir pis kokuya neden oluyor" dedi.

Çalışmalar esnasında iş makinelerinin ister istemez suyu bulandırdığı bilgisini veren Müdür Hezer, bulanık suyun balıkların solungaçlarından nefes almalarını zorlaştırdığı için, panikle kendilerini kenara vurduğunu söyledi. "Bu durum kesinlikle balıkları öldürecek bir durum değildir" diyen Müdür Hezer, "Yarım saat sonra sudaki bulanıklık gittikten sonra balıklar normale dönüyorlar" diye konuştu.

Bölgede detaylı incelemelerde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Çekim ise, çevresel şartların etkisi ile dipte biriken çamurunun temizlenmesi, dip sedimentasyonunun daha sağlıklı bir hale getirilmesi için burada dere ıslah çalışmaları yapıldığını söyledi. Mühendis Çekim, canlılığın ve verimliliğin artırılması için bu tür çalışmaların devam etmesinin zorunlu olduğuna değindi.