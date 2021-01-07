Tablet yardımlarına teşekkür belgesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uzaktan eğitim nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tablet ve internet paketi yardımlarında destek veren kurumlara teşekkür belgesi verildi.

Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet paketi yardımlarında bulunan Bandırma Belediyesine, Bandırma Gençlik Spor ve Kültür Vakfına ve Kültür Eğitim Vakfına İlçe Kaymakamı Günhan Yazar teşekkür belgesi verdi.

Uzaktan eğitime geçildiğinde tablet ve İnternet bağlantıları olmayan öğrencilere yardım eli uzatan kuruluşlara teşekkür eden İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “Bu süreçte yaklaşık 800 öğrencimize ulaştık. İnterneti olmayan 600 öğrencimize sabit hat ya da mobil internet bağlantıları gerçekleştirildi. 1 yıllık internet ücretleri de peşin olarak yatırıldı. İlk etapta Bandırma'da ihtiyaç sahibi 150 öğrencimize tablet dağıtımı yapıldı. Peyderpey bakanlığımız tarafından da yeni tabletlerimiz geliyor. Onları okul müdürlüklerimiz kanalıyla öğrencilerimize ulaştıracağız. Yeni tablet dağıtımlarıyla beraber bin öğrencimize tablet ya da internet erişimi sağlamış olacağız” dedi.

Bandırma şehrinin yardımlar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “Tablet ve internet yardımları konusunda özveri gösteren Bandırma Belediye ve Vakıf Başkanı Tolga Tosun'a ve Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demiralay'a teşekkür ediyorum “ diye konuştu.