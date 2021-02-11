Tabletler Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Oda ve Borsalar vasıtasıyla her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli olarak yapılmakta olan eğitim yardımlarının, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaygınlaşan uzaktan eğitim sistemine katkı sağlaması amacıyla bu yıl tablet bilgisayar dağıtımı şeklinde yapılması planlandı.

“Tabletsiz öğrenci kalmasın” hedefiyle TOBB tarafından başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet bilgisayar dağıtım kampanyası kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Edremit Ticaret Odası'na gönderilmiş olan 55 adet tablet bilgisayar ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek'e teslim edildi.

Daha sonra Edremit Ticaret Borsası yönetimi de 68 adet klavyeli tableti Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Özbek iş adamlarına eğitime yaptıkları katkılarından ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Yapılan yardımları şeffaflık ilkesi çerçevesinde özenle dağıtacaklarını dile getirdi.