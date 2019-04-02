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Taekwondoculardan büyük başarı

Ankara ‘da gerçekleştirilen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası’na katılan Altıeylül Belediyespor’lu taekwondocular kadın ve erkeklerde büyük başarı elde ettiler.

Ankara ‘da gerçekleştirilen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'na katılan Altıeylül Belediyespor'lu taekwondocular kadın ve erkeklerde büyük başarı elde ettiler.


Ankara'da gerçekleşen şampiyonasında 43 İlden bin 100 sporcunun katıldığı Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasına Altıeylül Belediyespor 14 sporcu ile katıldı. Gürkan Abdullah Sarı'nın antrenörlüğünü yaptığı Altıeylül Belediyespor 6 madalya alarak, başarıya imza attılar. Altıeylül Spor kulubüden Akçahan Paytoncu, Atakan Abdullah Sarı, Muharrem Ayan erkekler senkron kategorisinde Türkiye 3., Elif Yıldız,- Muharrem Ayan erkek kadın pair kategorisinde Türkiye 3., Elif Yıldız, Tevhide Koca, Tuana Kurt kadın senkron kategorisinde Türkiye 7., Feyza Baydar kadın ferdi kategoride Türkiye 5., Berra Savu kadın ferdi kategoride Türkiye 6., Gülcan Aydın kadın ferdi Freestyle kategorisinde Türkiye 3., Sinem Gürbüz kadın ferdi Freestyle kategorisinde Türkiye 9.ve Tuana Kurt ile Atakan Abdullah Sarı erkek ve kadın pair kategorisinde Türkiye 10.su oldu.

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