Taha Yalçıner ve Gabriel Torje Bandırmaspor'da

Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor kadrosuna iki kişiyi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlılar Rumen futbolcu Gabriel Torje ve Taha Yalçıner ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bonservisi elinde olan Gabriel Torje kariyerinde Dinamo Bükreş, Udinese, Granada, Espanyol, İttifak Holding Konyaspor, Ankaraspor, Terek Grozny, Demir Grup Sivasspor ve Larissa formaları giydi. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Romanya Milli Takımı'yla çıktığı 55 maçta 12 gol attı. Torje'nin Süper Lig'de 86 maçta 11 gol, 12 asisti bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu Taha Yalçıner de sezonun ikinci yarısında Royal Hastanesi Bandırmaspor forması giyecek. Kariyerinde Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Yılport Samsunspor, Aytemiz Alanyaspor ve son olarak Akhisarspor'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 57 maçta 20 gol, 8 asistlik performans gösterdi.