Takım Çalışması Dersinde fıstık çamlarını toprakla buluşturdular

Taylıeli mahallesinde Anfi Tiyatro yanındaki arazide düzenlenen fidan dikme törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile Burhaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Takım Çalışması Dersi öğretmeni Prof.Dr.Dr.Oğuzhan İlban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Pelitköy Jandarma Karakol Komutanı Meftun Akbaba, AKP İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök ile AKP ilçe yönetim kurulu üyeleri Halide İkbal Adaş ve Bekir Payza ile Üniversite öğrencileri katıldı.

Taylıeli Anfi Tiyatro yanındaki alanda düzenlenen törende yüzlerce fıstıkçamı toprakla buluşturulurken, büyük coşku yaşandı. Çok sayıda fıstıkçamı fidanı öğrenciler ve davetliler tarafından dikildi. Üniversite öğrencileri ile birlikte fıstıkçamı diken davetliler üniversiteli gençlere teşekkür etti. Takım Çalışması Dersinde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, “Takım Çalışması dersi kapsamında “Bir fidan 82 milyon nefes” sloganı ile bu gün Büyükşehir Belediyesine ait Anfi Tiyatro alanında buluştuk. BUBYO 3. Sınıf öğrencileri ile burada fıstıkçamı fidanları diktik. Projemize Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi destek oldu. Öğrencilerimizi tebrik ederken, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan da, “Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür ediyorum İlçemizde 28 bin metre karelik alandaki başlattığımız yeşillendirme çalışması tamamlanmak üzere. Çocuklarımızla birlikte bu alanları daha da artırmak istiyoruz. Hepsini tebrik ediyorum” dedi. Öğrencilerden Aysel Çamuşoğlu da,” Takım Çalışması dersi kapsamında “Bir fidan 82 milyon nefes” sloganı ile bir araya geldik. 12 kişilik ekibimizde güzel bir iş başardık. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığımız çalışmalarımız devam edecek” dedi. Nurullah Gülistan ise, “Takım Çalışması dersi kapsamında Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde bir araya geldik Burada gazel bir iş yaptığımıza inanıyorum Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.